Pele van Anholt: ‘Zolang ik alles geef, hoor ik te spelen’

MVV doet zaken met voormalig NAC-spe­lers: Van der Weg op proef, Bertrams voor een jaar vastgelegd

29 augustus Twee weken nadat hij zijn vertrek aankondigde uit Schotland, is Kenny van der Weg opgedoken in Maastricht. De 28-jarige verdediger is op proef bij eerstedivisionist MVV dat een dag eerder doelman Nigel Bertrams voor een jaar vastlegde.