Pele van Anholt draagt overwinning op aan NAC-supporters: ‘Ze gingen helemaal tekeer’

Video Matchwin­ner Verschue­ren: ‘We hebben vanaf minuut 1 gestreden’

19:58 Arno Verschueren veroorzaakte in de eerste helft een penalty voor Vitesse, maar kroonde zich aan het eind van de wedstrijd toch als matchwinner door de 2-1 voor NAC binnen te schieten. ,,We kunnen weer een beetje ademen. Het is heerlijk dat ik de bal in de slotfase er zo in kan leggen.”