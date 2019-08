Peek wijst verzoek om terugkeer bij NAC af

NAC heeft via Nicole Edelenbos, vanaf 1 juni interim-voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), een vergeefse poging gewaagd om John Peek terug te halen, dat heeft laatstgenoemde gisteren desgevraagd bevestigd. Peek ontkracht dat het om een functie in de rvc of directie ging, maar wil niet vertellen welke rol Edelenbos wél voor hem in gedachten had.

Naar verluidt zou ook Paul Burema, een van de drie grootaandeelhouders, bij de gesprekken met Edelenbos en en de oud-voorzitter van NAC (1990-1999) aanwezig zijn geweest. Eerder was de in Meersel-Dreef woonachtige Peek vanaf januari 2014 tot september 2015 toezichthouder commerciële zaken. Die portefeuille ruilde hij later in voor een rol als commissaris technische zaken. Min of meer noodgedwongen, omdat de rvc geen geschikte voetbalman kon vinden als opvolger van de vertrokken Hubert Baardemans. In februari 2018 trad Peek, tevens bekend als commercieel directeur van de groothandels ISPC (13 jaar) en Hanos (9 jaar), gedesillusioneerd terug uit onvrede over het sportieve beleid van toenmalig technisch directeur Hans Smulders waarmee hij zich niet kon vereenzelvigen.

Nieuwe samenstelling rvc

Goed ingevoerde bronnen weten te melden dat Edelenbos op korte termijn, concreet in de maand september, de nieuwe samenstelling van de rvc bekend zal maken. Voorzitter Joost Gielen en jurist Joost van Mierlo zijn per 1 juni vertrokken, Berry van Nes (commercie en communicatie) legt het stokje op 31 oktober neer, Berry de Kort (financiën) en Robbert Coppens (strategisch) op uiterlijk 31 december.

De geest van Edelenbos, die ondanks herhaaldelijke verzoeken niet bereikbaar was voor een reactie, blijft rondwaren boven het Rat Verlegh Stadion. Eerder was de bestuurder in haar rol als interim-directeur van NAC (1 januari - 1 april 2019) verantwoordelijk voor de permanente aanstelling van de directeuren Luuc Eisenga (algemeen) en Tom Van Den Abbeele (voetbal). Daarnaast vertegenwoordigt ze de aandeelhouders met een meerderheidsbelang (Wim van Aalst, Rob van Weelde en Burema, red.) in de gesprekken met geïnteresseerde partijen die de Bredase club willen overnemen. De inspanningen van Edelenbos om NAC-man Peek in een bestuurlijke functie weer binnenboord te halen, zijn vruchteloos gebleken.