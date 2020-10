Papa Olij slikt bittere NAC-pil vanaf roze wolk en is klaar voor Almere City: ‘Omdat we verliezen, is er niet ineens paniek’

,,Het is jammer genoeg de periode waarin we nu zitten”, vervolgt Olij nuchter. NAC miste dinsdag een klein leger aan spelers uit de vaste kern door de inslag van het coronavirus. ,,Je kan alle regels naleven, maar uiteindelijk krijg je hier hoe dan ook ooit mee te maken. Maar het is wel zuur dat het bij ons zoveel belangrijke spelers zijn, die je net voor zo'n belangrijke wedstrijd mist.”

Nieuwe gezichten in laatste linie

,,Maar je hebt ermee te maken.” Wat dat betreft was de plotselinge terugval in de corona-waarden van trainer Maurice Steijn illustratief voor de afgelopen weken bij NAC. Een ongrijpbare situatie. ,,Ik had voor Cambuur niet getraind ( vanwege de geboorte van zijn zoon, red. ) en zag hem nog voor dat ik de test ging doen.”

,,Maar het zijn de spelers die het moeten doen.” De afwezigheid van Steijn is tijdens de wedstrijd minder cruciaal dan de absentie van vaste krachten als Lex Immers en Thom Haye, weet ook Olij. ,,Wij moeten het doen. En als je op je kloten krijgt in een thuiswedstrijd dan is dat, ongeacht hoeveel spelers je mist, superzuur.”

Alles in eigen hand voor eerste periodetitel

,,We gaan op een normale manier naar vrijdag toe”, sluit Olij af. Want hoewel een 0-4 nederlaag pijn doet, zijn er een aantal gerechtvaardigde verklaringen voor. ,,Nu we verloren hebben is het niet zo dat ineens alle kaarten in elkaar vallen. Of dat er paniek in de tent is.”