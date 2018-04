Paolo Fernandes na wondergoal: 'Dit had ik echt nodig, een specialiteit van het huis'

,,Van grote afstand schieten is mijn specialiteit, een handelsmerk waarmee ik vaak gescoord heb in de jeugd van City. Ik draaide kort met mijn lichaam en ging op het doel af. Het moment dat de bal mijn voet verliet, wist ik dat het een lekker schot was. Deze goal had ik echt nodig", zei de van Manchester City gehuurde Fernandes die vlak voor het einde van de eerste helft een paracetamol nam vanwege buikklachten. ,,Vorige week tegen Sparta had ik twee grote kansen verprutst en verloren we de wedstrijd. Daar baalde ik van en dat rekende ik mezelf aan. Deze treffer is daarom extra belangrijk."