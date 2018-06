Palmer-Brown moet NAC-defensie versterken

Dinsdag werd in de Engelse pers geopperd dat Manchester City doelman Arijanet Muric (19) en aanvaller Mohammed Aminu (17) naar Breda stuurt. Nigeriaan Aminu trainde in december als stagiair een maand mee met NAC om kennis te maken met de club. Dat doet City wel vaker met spelers die in aanmerking komen voor een verhuur naar NAC. De naam van de in Zwitserland geboren Montenegrijn Muric kan niet los worden gezien van de situatie rondom Mark Birighitti. De club wil van hem af, maar de Australische sluitpost zal niet zonder slag of stoot zijn contract laten ontbinden. Daar moet wat tegenover staan, het afkopen van het contract bijvoorbeeld.

Wachten op City

Tenslotte is het wachten op de aankondiging van middenvelder Luka Ilic, die al een week in Breda is en aanvaller Paolo Fernandes, beiden van City. Plus de Engelse transfervrije linksback Greg Leigh die uit het netwerk van City is gerold en een meerjarige overeenkomst zou aangaan met NAC. De Bredase club geeft pas tekst en uitleg als het een speler via de eigen kanalen gepresenteerd heeft.