Palmer-Brown komt eraan, NAC tegen Fortuna op aantal plaatsen gewijzigd

Afgaande op de trainingen deze week gaat Mitchell van der Gaag een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn elftal. ,,Ik ben wel aan het denken ja”, zegt de NAC-trainer twee dagen voordat hekkensluiter Fortuna Sittard op bezoek komt in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion.

Spelers na een minder optreden meteen de wacht aanzeggen, is niet zijn ding. ,,Ik geloof in blokjes; van interland- tot interlandperiode. Anders speelt een speler altijd met het mes op de keel.” De jubilerende Karol Mets, vorige week verzamelde hij zijn vijftigste cap namens Estland, voelt de hete adem in zijn nek van Erik Palmer-Brown. Het door Manchester City gestuurde cadeau dat nog niet uit de verpakking is gehaald. De Amerikaanse verdediger werd de afgelopen weken verder klaargestoomd, maar opvallend genoeg deed de speler geen wedstrijdritme op bij de laatste twee duels van Jong NAC.

Van der Gaag over het uitblijven van het eredivisiedebuut van Palmer-Brown: ,,Hij heeft nog een achterstand, logisch want hij is later ingestroomd. Hij heeft weinig gespeeld, komt van ver, heeft in de voorbereiding niet zoveel gedaan en komt bij een club waar anders getraind wordt. Dan mis je inhoud, het is niet zo makkelijk om aan te haken. Ik herinner mij de eerste training van hem in Bosschenhoofd waar we die dag niet eens zo heel hard trainden, dan zie je de achterstand die hij had. Dat geldt ook Gervane (Gervane Kastaneer) die vorig jaar weinig gespeeld heeft.”

Het vertrek van zijn zoon Jordan van der Gaag twee weken geleden was een gevolg van de overbooking op de nummer tien positie. ,,Het gebeurde op het laatste moment en heeft te maken met de hiërarchie in de groep. Doordat het papierwerk van Ilic niet in orde was en door blessures van andere spelers, kwamen jongens in de voorbereiding aan bod waar ik eigenlijk geen rekening mee had gehouden. Met een fitte Fernandes en Ilic en de komst van Mühren is de hiërarchie veranderd.”

Daartegenover staat de terugkeer van Giovanni Korte die dinsdag na een half jaar absentie bij Jong NAC zijn rentree maakte in wedstrijdverband. ,,Ik houd zeker rekening met hem. Het zou stom zijn als ik dat niet doe. Hij heeft hier veel gespeeld en de afgelopen twee jaar een groot aandeel gehad. Van de week was hij na tien minuten helemaal naar de klote. Hij liep zich aardig over de kop, maar dat is normaal. Hij is er toch een tijdje uit geweest.”

Buiten het geblesseerde duo Pele van Anholt en Lucas Schoofs beschikt Van der Gaag over een vrijwel fitte selectie.