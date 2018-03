Pablo Marí na een moeilijk begin een baken van rust geworden

Evenals bij Arno Verschueren blijven de prestaties van Pablo Marí dikwijls onderbelicht. De laatste weken varen zij echter mee in de vaart der volkeren. Aan hen de taak de parels zondag te laten schitteren tegen Roda JC . ,,Pablo is gegroeid”, zegt trainer Stijn Vreven over zijn aanvoerder.

,,Iedereen zag dat hij aan het begin van dit seizoen verdedigend te kwetsbaar was. Nu is hij een rustpunt. Hij is pas 24 jaar, maar toch is Pablo op en naast het veld een leider die de jonge bende meetrekt. Hij is een dragende speler geworden.”

De Spaanse verdediger kende in de eerste maanden een moeizame aanloopfase. Eind oktober kwam daar een enkelblessure en een pover optreden tegen Ajax (0-8-verlies) overheen met als gevolg dat hij voor het uitstapje naar Heracles eenmalig gepasseerd werd. ,,Die moeilijke periode kan met vertrouwen te maken hebben gehad of met aanpassingsproblemen. Ik weet het eerlijk gezegd niet", zegt Vreven die ziet dat Marí uit het dal is geklauterd. Aan het ongelukkige Groningse doelpunt (FC Groningen - NAC 1-1) kon de verdediger immers weinig doen.

,,Hij haalt nu wekelijks een serieus niveau. Wij investeren veel tijd in hem, zoals we dat met alle spelers doen. Donderdag heb ik samen met de verdedigers gezeten om een tegendoelpunt op de training te analyseren. Dan zeg ik: ‘Hier is de samenwerking niet goed. De een doet dit, de ander doet dat en jullie anticiperen niet goed op elkaar.’ Daar steken we heel veel energie in.”

Gele kaarten

Opvallend is de hoge kaartenlast van de Spanjaard. In de laatste twee wedstrijden (Feyenoord en ADO Den Haag) werd hij telkens op de bon geslingerd waardoor hij inmiddels op het aantal van zeven gele kaarten staat. Hoewel pas bij kaart nummer tien een schorsing van een duel volgt, is het een puntje van aandacht.

Volledig scherm Bas Nijhuis kent geen mededogen met Marí (22). © Pro Shots