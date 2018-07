Pablo Marí door City aan het Spaanse Deportivo verhuurd

NAC wil spits Fred Friday losweken bij AZ

29 juni NAC en AZ zijn in onderhandeling over Fred Friday. Dat wordt door meerdere bronnen bevestigd. De 23-jarige spits heeft nog een contract voor twee jaar bij de verliezend bekerfinalist, maar heeft weinig toekomst in Alkmaar. Het afgelopen half jaar was Friday verhuurd aan Sparta, dat hij niet kon behoeden voor degradatie.