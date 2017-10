Overtuigende Bertrams voegt nieuw hoofdstuk toe aan keeperskwestie

DebuutHet enige wat hij denkt is: kom maar op. Jaaa..., kom maar op. Tegen zijn keeperstrainer zegt hij dat hij er helemaal klaar voor is. Het woordje 'helemaal' is als een woeste brul van een leeuw. Tijd om te schrikken, heeft hij niet. Niet langer is Nigel Bertrams gekooid en vastgeketend aan de dug-out. Hij wordt losgelaten in de jungle van De Galgenwaard waar NAC een reeks van drie nederlagen een halt toeroept: 2-2.

Met zijn linkerhand, de klets van de bal op zijn handpalm is op de tribune hoorbaar, tikt hij na tien minuten een laag ingeschoten bal fraai uit de hoek. Bertrams slaat met zijn vuist op tafel. Zo van: hier ben ik, dit is wat ik kan. Toch is het niet aan hem om te zeggen dat hij zijn punt heeft gemaakt. Wel zegt hij dat hij niet ontevreden is met zijn eredivisiedebuut. ,,Dat ik hier sta, geeft een heel fijn gevoel. Ik voel me topfit en denk dat ik hierop verder kan bouwen."

In Utrecht gebeurt dan eindelijk waarvoor Bertrams deze zomer naar NAC is gekomen. Met dank aan de rugklachten van Mark Birighitti die vlak voor het beginsignaal geblesseerd afhaakt. Als derde in de rij mag hij laten zien waarom hij dé man onder de Bredase lat moet zijn. ,,Beide keepers doen altijd de volledige wedstrijd warming-up, dus ik was warm. Zo zie je maar dat het toch nog van pas kan komen. Van zenuwen had ik geen last."

Volledig scherm Bertrams vliegt in De Galgenwaard. © Pro Shots

Mental coach

In een notendop maakte Bertrams (24) het volgende mee: Hij verloor op punten de strijd met Andries Noppert, raakte geblesseerd aan zijn schouder, zag dat de club met Birighitti een nieuwe doelman haalde, omdat hij en Noppert niet voldeden in de ogen van de technische mensen. Op zijn beurt staat Noppert nu aan de kant met een kniekwetsuur en gisteren schoot het plotsklaps bij Birighitti in de rug.

,,Lange tijd was er veel heisa rond de keepersstrijd. Mijn vrienden, familie en mental coach hebben mij geholpen om volle bak gemotiveerd te blijven. Mijn mental coach zei bijvoorbeeld: 'Het komt goed, focus je alleen op jezelf. Je hebt de kwaliteiten en technisch gezien ben je een van de betere keepers.' Het is een heel belangrijke positie in het team, dus is het logisch dat er veel over wordt gepraat. Toch heb ik me leren afsluiten voor de hele discussie. Als ik iets lees, haal ik daar mijn schouders over op."

Aan de twee Utrechtse treffers kan Bertrams weinig doen. Bij de 1-0 frommelt Willem Janssen de bal na een corner met wat fortuin in het doel. Goal nummer vijf die NAC incasseert uit een hoekschop. Het noopt trainer Stijn Vreven tot zelfreflectie. ,,Iedere corner die we tegen krijgen, is een kans voor de tegenstander. Als coach moet ik daar iets op verzinnen, want dat kan natuurlijk niet. Dat reken ik mezelf aan. En de 2-2 geven we gewoon weg. We hebben balbezit op 80 meter van onze goal, maar Utrecht kan scoren uit een counter na stom balverlies van Angeliño."

Daarom verdampt een zeker lijkende van NAC tegen FC Utrecht, dat in totaal vier keer de lat raakt, een zeker lijkende zege weg na goals van Mounir El Allouchi, waar een fraaie combinatie met Jose Angeliño en Thierry Ambrose aan voorafgaat, en Giovanni Korte die via de binnenkant van de paal scoort.

Concurrentiestrijd

Wat als Birighitti weer fit is? Neemt Bertrams dan zonder morren plaats op de bank als blijkt dat de technische staf vasthoudt aan de Australiër? ,,Ik ga altijd en overal de concurrentiestrijd aan. Ik loop niet weg voor een gevecht. Mijn doel is om eerste keeper te worden bij NAC. Zeker te weten. Dan is het fijn om een degelijke pot te spelen. Ik heb laten zien dat ik de stijgende lijn te pakken heb en dat ik de beste ben."

De adrenaline spat van het stralende gezicht in Utrecht. Met de borst vooruit, pupillen zo groot als golfballen die bijkans uit de oogkassen knallen en tanden die stralen. Zo ziet geluk er dus uit bij iemand die een middag als iedere andere middag onverwacht ziet veranderen in de middag van zijn leven. ,,Hier heb ik al die tijd op gewacht."