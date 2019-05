Overname NAC voorlopig van de baan

De overnameplannen van een groep NAC-mensen verzameld onder de naam ‘Hart voor NAC’ om de twintig aandeelhouders van de Bredase club volledig uit te kopen, gaat voorlopig de koelkast in. Dat is de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering (AvA) maandagavond. De voorheen verdeelde clubeigenaren van NAC hebben het voorstel in eerste instantie van tafel geveegd, dat zeggen betrokkenen.

De geïnteresseerde partij met de invloedrijke sponsor Dennis Nouwens uit de NOAD-box als uithangbord, bekend van het Bredase transportbedrijf Nouwens, had aangeboden het plan maandag tijdens de speciaal ingelaste AvA stap voor stap te presenteren. ‘Hart voor NAC’, dat volgens ingewijden bestaat uit een harde kern met AD-columnist Sjoerd Mossou, KNVB-voorlichter Chris van Nijnatten, beiden uitgesproken NAC-supporter, een juridisch adviseur en een register accountant, kreeg maandag niet de kans om het plan met Nouwens als frontman voor te dragen. Naar verluidt staken de grootaandeelhouders Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema daar een stokje voor. Samen hebben de drie een meerderheidsbelang van zestig procent.

Nicole Edelenbos, die ‘de grote drie’ vertegenwoordigt, was de afgelopen tijd in gesprek met afgevaardigden van ‘Hart voor NAC’, concreet Mossou, Van Nijnatten en Nouwens. De eerste drie maanden van dit jaar was Edelenbos op tijdelijke basis algemeen directeur van NAC, vanaf 1 juni is ze interim-voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). Maandagavond praatte Edelenbos de overige aandeelhouders inhoudelijk bij over de plannen van Nouwens en consorten. Met het door ‘Hart voor NAC’ beschikbaar gestelde bedrag van 5,5 miljoen euro, opgehaald bij een collectief van zo’n tien vermogende personen allen met liefde voor NAC, zouden alle aandeelhouders worden uitgekocht. Het bedrag zou over drie jaar worden uitgesmeerd.

Niet daadkrachtig genoeg

De twintig clubeigenaren, hun aandelen waren ooit twaalf miljoen euro waard, vinden het plan zoals het er nu ligt financieel niet daadkrachtig genoeg. Verder zouden de aandeelhouders vervangen worden door drie nog aan te wijzen bestuurders die de rvc en de directie benoemen én de begroting accorderen. De huidige aandeelhouders zouden drie jaar aanblijven als eigenaar zonder stemrecht, de besluitvorming zou in die constructie bij het bestuur liggen. De rvc zou in het nieuwe organogram onder het bestuur staan. De mensen achter ‘Hart voor NAC’ ambiëren geen functie in de organisatie.