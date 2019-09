‘Overname NAC niet meer aan de orde op dit moment’

,,Aanvankelijk ben ik gevraagd om de nieuwe rvc-voorzitter te worden. Dat wilde ik niet omdat ik zelf de directie heb aangesteld. Om in de afgelopen periode zonder voorzitter te zitten, was niet gelukkig geweest. Daarom heb ik het wél tijdelijk gedaan. Mijn belangrijkste doel was een opvolger voor mezelf en andere leden te vinden. We weten wie er komt. Het gaat om formaliteiten. Het klopt dat Robert Coppens de enige is die blijft, omdat hij er nog maar een jaar zit en kort deel heeft uitgemaakt van de vorige rvc. Ik heb inderdaad gesproken met John Peek, ik heb hem hoog zitten en ken hem uit het verleden. Het was niet voor de rvc. Meer een adviseurschap rond het technisch hart. Dat ambieert hij niet.”