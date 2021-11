Overgrootouders trots op Marokkaanse oproep Azzagari

Olij heeft vorig be­kersprook­je NAC nog in het achter­hoofd en prijst Malone: ‘Dion was de laatste wedstrij­den fenomenaal’

NAC ontvangt dinsdagavond in het bekertoernooi VVV-Venlo. Met een goed gevoel is na de overwinning op MVV (3-0) naar het treffen toegeleefd. Aanvoerder Nick Olij zwijmelde in aanloop naar het duel even weg bij het idee aan het bekersprookje van twee jaar geleden, toen NAC achtereenvolgens PSV en AZ uitschakelde.

26 oktober