Overbodige Ligeon weigerde de handdoek te gooien bij NAC: ‘Ik had nog iets recht te zetten’

Afgang NAC: ‘Spel niet in alle gevallen slecht geweest. Het doet alleen niet ter zake, omdat je er vijf om de oren krijgt’

,,Deze uitslag wis je niet uit. Toch zijn er een groot aantal momenten dat we tot heel aardig veldspel gekomen zijn. We hebben ook wel mee gevoetbald.” Desondanks wordt NAC vrijdagavond met 5-1 afgeserveerd door Heracles. “Daardoor is dat het benoemen eigenlijk niet waard.”

12 november