Ouderwets genieten van een spetterend Avondje NAC

Vier minuten voor tijd, klokslag kwart voor tien, daalt een klaterend applaus van de tribunes af. Duizenden mensen zingen een man toe die net zo gewoon is als zij zelf zijn. Aanraakbaar, normaal gedrag, verstandige praat. ‘Ralf Seuntjens’, galmt het secondelang door het Rat Verlegh Stadion. De staande ovatie is meer dan terecht voor de nummer tien van NAC die met drie doelpunten ADO Den Haag op knieën krijgt.

Een woeste interceptie van Colin Rösler zet de toon voor een daverende pot voetbal alsof het de openingsscène van een blockbuster betreft. De verdediger kleunt, beukt en tackelt zich naar balbezit voor NAC. Gejuich klinkt in het stadion. De geldingsdrang van de Noor, vertrouwen doet veel met een mens, is kenmerkend voor het jonge elftal van Edwin de Graaf. Wisselvalligheid troef. Aan inzet, enthousiasme en aanvalslust geen gebrek.

Volledig scherm Colin Rösler in gevecht met Hagenees Thomas Verheydt. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Aanzuigende werking

NAC speelt naar de mogelijkheden. Op speeldag vier, vijf dagen voor het sluiten van de transfermarkt, is dat met een amateur in de spits. Omdat Seuntjens op het middenveld nu eenmaal meer invloed heeft op het spel, staat Ayouba Kosiah in de punt van de aanval. De Nederlandse Liberiaan is niet bang. Hij eist ballen op, sleurt, vecht, rent en heeft een aandeel bij de eerste twee goals van NAC.

De keuzes van De Graaf pakken fantastisch uit. Seuntjens als vooruitgeschoven pion, op een middenveld met Thom Haye en Yassine Azzagari, heeft een aanzuigende werking op de bal als metaal op een magneet. In de derde minuut is hij het eindstation van een vlammende combinatie. Kosiah zakt uit en laat de bal vallen op Thom Haye. De voorzet vanaf de rechterkant van Pjotr Kestens wordt door Seuntjens onberispelijk met een snelle stuit via de grond in het doel gekopt, 1-0.

Volledig scherm Ayouba Kosiah in duel met Jamal Amofa . © Pro Shots / Marcel van Dorst

Vier goals, drie assists

Voorop in de strijd, als altijd: Haye. Baas boven baas. Op een lichte veeg bij een tegenstander volgt een Haagse reactie. Tot hier en niet verder zegt Haye en duwt de in zijn ogen aanstellerige Vicente Besuijen met de borst tegen de grond. Vlam in de pan en geel is zijn deel. De tribunes joelen en staan als een man achter hun ploeg.

Seuntjens is de man om wie alles draait als NAC de tegenstander onder vuur neemt. Dat hij een teenlengte tekort komt om een voorzet van Jethro Mashart binnen te werken, poetst hij weg met een benutte strafschop. Verkregen nadat de sprintende Kosiah getorpedeerd wordt door Cain Seedorf. Seuntjens na vier competitieduels: vier goals en drie assists. Ofwel, betrokken bij alle Bredase doelpunten dit seizoen.

Volledig scherm Seuntjens: de man van de avond. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Wat Seuntjens bewerkstelligt, is onwijs knap. Hij draagt het gewicht van het hele elftal. De thuisploeg mist een complete voorhoede. Geen Kaj de Rooij, Mario Bilate en DJ Buffonge. Wel Odysseus Velanas, Kosiah en Kestens. Een kwartier na rust veegt Velanas de bal binnenkant links achter de Haagse defensie langs, precies in de voeten van Kestens. Het vinnige schot van de kleine dribbelaar wordt ternauwernood tot hoekschop verwerkt. En een inzet met links van Kosiah wordt even later knap gekeerd.

Geweldige inswinger

De kers op de taart is, hoe kan het ook anders, is van Seuntjens. Met een speciale vermelding voor Milan Vanacker. De rechtsback die het zo moeilijk had tegen De Graafschap, slaagt met verve voor zijn eerste Avondje NAC en omlijst zijn puike optreden met een geweldige inswinger op Seuntjens. Met het grijze hoofd slaat de dertiger met de kracht van een mortierinslag de kletsnatte bal tegen de touwen. Het gezang van de B-Side laat hij met een stralende lach als een warme deken over zich heen komen. Zo’n avond heeft het Rat Verlegh Stadion lang gemist.

Volledig scherm De spelers vieren de 3-0-zege met de supporters © Pro Shots / Marcel van Dorst