Oudere broer waakt als een engel over NAC-talent Banzuzi

Groot van statuur, bescheiden van karakter. ,,Hopelijk mag ik volgende week weer meetrainen”, zegt Ezechiel (wat kracht van God betekent) Banzuzi beschroomd. De technische staf en zijn teamgenoten, ook de oudere garde, twijfelen er niet meer aan. Voor de met zevenmijlslaarzen doordenderende 16-jarige middenvelder is een basisplaats een kwestie van tijd.

Banzuzi heeft een imposant lichaam. In beton gegoten met machtige bovenbenen. ,,Ik ben 1 meter 91 en weeg 83 kilo.” Spiegelen doet hij zich aan spelers uit de top van de Premier League. ,,Pogba, De Bruyne en Ndombélé.” Lopende en creatieve middenvelders met de longen van een paard en, zeker Pogba en De Bruyne, gezegend met een fijn balgevoel.

De nieuwste ster aan het Bredase firmament wordt in 2016 ontdekt bij de amateurs van VVGZ uit Zwijndrecht. Banzuzi is dan elf jaar en speelt in de E1. NAC nodigt hem uit voor een stage. Hij overtuigt en wordt opgenomen in de jeugdopleiding. Dit seizoen stoot hij via onder 18 en onder 21 door naar het eerste elftal van NAC.

Geen zenuwen

Het debuut in de bekerthriller met VVV (winst na strafschoppen) exact een week geleden was een verrassing, geeft hij toe. ,,Ik zag het niet aankomen.” (Verlegen) ,,Het gaat heel snel. Maar ik vind het mooi en ben er erg blij mee. Ik heb geen last van zenuwen, maar ik moet wel wennen aan het team.”

Opgegroeid in Zwijndrecht. Kind van Congolose ouders. ,,In de jaren zeventig zijn ze naar Nederland gekomen.” Banzuzi heeft één nationaliteit: de Nederlandse. ,,Ik ben geselecteerd voor de voorlopige selectie van het Nederlands elftal onder 17”, zegt hij met gepaste trots. ,,Vrijdag wordt de officiële lijst bekendgemaakt.” Hij zou daarmee het pad volgen van Omar Mekkaoui (NAC onder 18). De verdediger die in september en oktober vier wedstrijden speelde voor Oranje onder 17.

Steun en toeverlaat

Banzuzi is schoolgaand. Op het Graaf Engelbrecht wil hij volgend jaar zijn middelbare schooldiploma (mavo) halen. Om zich daarna volledig op het voetbal richten. ,,Zeker, zeker”, zegt hij op fluistertoon. Zijn oudere broer, met wie hij samenwoont, is zijn steun en toeverlaat, zijn privéchauffeur en begeleidt hem buiten het veld. ,,Mijn broer werkt in de omgeving van Rotterdam en heeft vorig jaar een huis in Breda gekocht. Hij is er altijd, ook op de tribune.”

Een zaakwaarnemer heeft Banzuzi ook, zoals dat gaat met een tienertalent. Eind deze week gaat NAC met de speler en zijn belangenbehartiger in gesprek. Insteek is een meerjarig profcontract. Dat de explosie van Banzuzi in binnen- en buitenland nauwlettend wordt gevolgd, behoeft geen uitleg. Geïnteresseerde clubs zitten op vinkentouw.