Oude bekende Ruben Ligeon wordt de nieuwe rechtsback van NAC

Nadat Schouten donderdag aan NAC liet weten de clausule in zijn overeenkomst te activeren en zijn geluk in Denemarken te beproeven, is het technisch hart doorgeschakeld naar de 29-jarige Ligeon. De verwachting is dat dinsdag of woensdag de handtekeningen worden gezet. Of de rechtsback vrijdag tegen ADO Den Haag inzetbaar is, is aan trainer Edwin de Graaf om te beoordelen.