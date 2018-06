Oud-verzorger van NAC overleden

Zes jaar geleden moest hij gedwongen stoppen met zijn werk vanwege een evenwichtsstoornis. In een interview in het Brabants Dagblad blikte Van der Wiel terug op zijn lange loopbaan. In 1966 volgde hij de opleiding tot sportmasseur. Twee jaar later kneedde hij de benen van de voetballers van SSC'55, de club waar hij lid van was. Ook de been- en rugspieren van schaatser Hans van Beek kwamen in zijn handen terecht. Via Van Beek leerde Van der Wiel Hein van Opstal kennen, toen wielersportarts. De wereld naar de professionals - eerst binnen het wielrennen, later bij de voetbalclubs - zwaaide toen open.

Begin jaren zeventig klopt NAC bij hem aan de deur. ,,Dat vond ik geweldig. Ik was fan van NAC. En ook van Willem II. Op zondagmiddag ging ik altijd bij een van de twee clubs kijken." Van der Wiel werkte 20 jaar bij NAC. Ook bij de Tricolores in Tilburg ging Van der Wiel aan de slag, hij bleef er elf jaar. Hij sloot af met vier jaar RKC.

Al-Hilal

Van der Wiel kwam tussendoor ook even in het Midden-Oosten terecht. ,,Via Aad de Mos, die trainer was van Al-Hilal FC in Saoedi-Arabië. Met die club pakten we de Crown Cup, een soort Champions League." Dat die cup werd veroverd, was voor een groot deel ook te danken aan Van der Wiel. De club had de Russische topvoetballer Andrej Antanasovitsj Kantsjelskis gehuurd, hij moest de meerwaarde vormen om die beker in te palmen. ,,Maar Andrej had vocht in de knie. Het zag ernaar uit dat-ie de bekerfinale moest missen. Toch kreeg ik het voor elkaar dat Andrej kon voetballen." Het geheim: rust houden, veel fietsen op een laag verzet. En masseren.

Johan Cruijff

Grote voetballers lagen bij Gerard op de massagetafel. Zelfs Johan Cruijff, toentertijd de ster van Barcelona. ,,Piet de Visser was 25 jaar trainer. Voor zijn jubileumwedstrijd kwam Cruijff naar Tilburg. Piet was trainer van Willem II, ik was er verzorger."

Zwijgen

Van der Wiel zag zichzelf ook als vertrouwenspersoon. "Op de massagetafel hoor je heel veel. Daar moet je netjes mee omgaan. Dus aanhoren, misschien adviseren. Maar zeker zwijgen."