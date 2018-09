Oud-verdediger Van der Gaag ziet dat NAC-defensie steken laat vallen

Drie doelpunten tegen in vijftien minuten waarbij nadrukkelijk naar de verdedigers werd gekeken. Met een sterke Benjamin van Leer in de goal, maar een schutterende defensie verloor NAC zondagmiddag van zichzelf in De Kuip. ,,In het verdedigen hebben we steken laten vallen.”

Trainer Mitchell van der Gaag is niet de persoon die spelers individueel buiten de beslotenheid van de kleedkamer analyseert. Verwacht van hem geen gespecificeerd oordeel over Arno Verschueren, Menno Koch, Karol Mets of Greg Leigh, die samen de laatste lijn vormden tegen Feyenoord. ,,We moeten stappen maken in het voorkomen van doelpunten. Dat vond ik te makkelijk.”

De 1-0 is een cadeautje van NAC aan Feyenoord, ziet ook Van der Gaag. ,,Een overtreding bij onze zestien meter. We letten niet op, staan allemaal te kijken en de bal wordt snel genomen. Dan moet je in de achtervolging en ben je te laat.”

Laten lopen

De Bredanaars houden de Rotterdammers daarna goed bij, komen terug tot de gelijkmaker, worden op de been gehouden door doelman Van Leer en schieten zichzelf van de 63ste tot de 78ste minuut in de voet. ,,Twintig moeilijke minuten. In het verdedigen hebben we steken laten vallen. Het kan niet zo zijn dat je het rond je eigen zestien laat afweten. Dat vond ik te makkelijk. Eerste helft is prima, tweede helft laten we het na de 2-1 lopen.”

Bij die 2-1 laat Mets zich in de luren leggen door Van Persie, die eerst een vooractie maakt en daarna uit de rug van zijn mandekker kruipt en de bal via de lat en het been van Van Leer in het doel ziet vallen. Greg Leigh verliest het kopduel bij de 3-1 van Eric Botteghin waarna Van Persie kan scoren en Menno Koch draait om zijn as, valt op de grond en ziet Vilhena voorbij zoeven om de 4-1 aan te tekenen.