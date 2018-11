Oud NAC-spits Dessers kent bij FC Utrecht ‘warrige tijden met ups en downs, vooral downs’

Plotseling stond Dessers daar weer, met zijn armen gespreid voor de Cityside. Een grijns van oor tot oor. De man die (alweer) leek afgeschreven, was tegen ADO Den Haag plotseling weer de eerste keus van trainer Dick Advocaat en luisterde zijn basisplaats op met een in zijn schoot geworpen doelpunt. ‘Vier elke goal alsof het een wereldgoal is’, voegde hij daar op social media met een knipoog aan toe. Maar natúúrlijk zat er veel meer in die goal dan blijdschap. Frustratie bijvoorbeeld. ,,Ja, absoluut. Want het zijn heel warrige tijden met ups en downs, maar vooral veel downs. Dan is dit wel heel fijn.”



Warrige weken zijn het omdat Dessers, die onder trainer Jean-Paul de Jong in een steeds uitzichtlozer positie was terechtgekomen, plots weer eerste spits werd toen Dick Advocaat de Utrechtse koers ging bepalen. Maar na welgeteld één competitie- en bekerwedstrijd werd Dessers alweer verbannen naar de bank. Nadat experimenten met Sander van de Streek en Lukas Görtler voorin ook niet het gewenste resultaat opleverden, koos Advocaat zondag weer voor Dessers.



En zelf weet de in het Belgische Leuven geboren spits ook niet zo goed waar hij aan toe is. ,,Eigenlijk is het sinds januari al zo wisselvallig en wispelturig. Dan speel ik een wedstrijd, zit ik er weer vier of vijf op de bank, dan speel ik er weer twee. Dat is niet gemakkelijk”, aldus de spits die vorig jaar zeker in het begin van het seizoen indruk maakte. ,,Vertrouwen vanuit publiek en staf is voor een spits zó belangrijk, dan kun je heel bepalend zijn. Maar dat gevoel is op dit moment niet echt aanwezig. Het zou lekker zijn om gewoon eens te mogen blijven staan, ook na een mindere wedstrijd of als je niet scoort. Dat je daarna meteen weet: geen probleem, volgende week is er weer een kans om je te bewijzen. Dan groeien er ook automatismen met de spelers om je heen. Ik hoop dat ik daar nu wel de kans voor krijg, maar ik ben de baas niet.”