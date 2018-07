Oud-NAC-speler Wanny van Gils overleden (59)

Oud-NAC-speler Wanny van Gils is overleden. De ex-prof uit Oosterhout is 59 jaar geworden.

De technisch begaafde, flegmatieke middenvelder speelde twee periodes aan de Beatrixstraat (1977-1981 en 1988-1991). In totaal speelde regisseur Van Gils met NAC vier seizoenen in de eredivisie en 3,5 jaar in de eerste divisie. Ook speelde hij voor Willem II en het Belgische KVK Beringen.

Vooral bejubeld was die ene goal, op 27 april 1991, in de eerste divisie namens NAC tegen Eindhoven. De Stem schreef destijds: 'In een rush vanaf de middenlijn liet Van Gils met een schier onnavolgbare slalom zes (!) spelers van Eindhoven zijn hielen zien, alvorens hij onder Eindhoven-doelman Van der Sleen door raak schoot.'