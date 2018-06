Oud-NAC'er Stewart begint aan megaklus in Amerika: 'Terugkeer naar Nederland zou te vroeg zijn'

De oud-speler van UDI'19, VVV, Willem II, NAC en DC United benadrukt dat het voetbal in het land nog steeds in de lift zit: ,,Dat we ons niet hebben geplaatst voor het WK is heel zonde. Maar ik denk niet dat het structureel is. Er worden steeds meer echte voetbalstadions gebouwd, het aantal toeschouwers stijgt en er worden heel goede salarissen betaald in de MLS. Er is veel talent. Zeker nu andere sporten als American football onder druk staan vanwege de hersenonderzoeken die ernaar gedaan worden, kiezen jongeren eerder voor voetbal. En ook in landen als Duitsland en Engeland spelen veel Amerikaanse talenten."