Oud-NAC’er Puck Storimans (89) overleden

Succesjaar

Storimans begon zijn carrière bij Baronie en belandde via BVV in 1954 bij NAC, dat toen net was toegetreden tot het betaalde voetbal. Zijn eerste seizoen was meteen onvergetelijk. NAC behaalde de titel in de eerste klasse A. In de kampioenscompetitie greep NAC vervolgens net naast de titel, die ging naar Willem II.

Knieblessure

In 1959 liep de verdediger een zware knieblessure op en belandde daarna in NAC-2. Hij koos voor het avontuur in Australië, waar hij speelde voor clubs in Melbourne en Sydney. Bij terugkeer in Breda nam Puck de zaak van zijn ouders in de prins Hendrikstraat over en maakte er een verfhandel van. Ook runde hij enige tijd café De Joker in het centrum.