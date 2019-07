Oud-NAC’er Karel Bouwmeester op 91-jarige leeftijd overleden

Karel Bouwmeester speelde vanaf 1945 tot ergens begin jaren vijftig voor NAC dat hem bij stadgenoot Baronie had opgehaald. Rat Verlegh, naar wie het huidige stadion is vernoemd, haalde Karel hoogstpersoonlijk over om voor NAC te kiezen. Eerst als rechtsbuiten, later als rechtshalf en uiteindelijk als stopper vanwege zijn goede koppen vestigde Karel Bouwmeester zijn naam.