Oppermachtig NAC slacht Willem II (0-3), maar ziet hete derby definitief gestaakt worden

In Tilburg schiet NAC uit de startblokken. Niemand die de debuterende Sigurd Haugen in de vierde minuut ook maar iets in de weg legt als hij richting het strafschopgebied opstoomt. Als zijn inzet de paal treft, is Partiot Sejdiu er als de kippen bij om de rebound op te eisen. Uiterst beheerst schuift hij de bal met zijn chocoladebeen in het verlaten doel: 0-1. Kort daarop zoeft een diagonaal schot van Dominik Janosek rakelings naast.

Middenveld

NAC domineert met eindelijk ook logische keuzes van Peter Hyballa. Zo laat de trainer alle recent aangetrokken aanvallers aan de aftrap verschijnen: Patriot Sejdiu, Sigurd Haugen en Roy Kuijpers. Het middenveld (in ruitvorm) bestaat weer uit middenvelders met Javier Vet op zes, Clint Leemans en Janosek als de halfspelers en de kleine Kuijpers op tien achter de twee spitsen. Achterin is het centrale duo Cuco Martina en Jan Van den Den Bergh in ere hersteld. Terwijl debutant Martin Koscelnik (rechts) en Victor Wernersson de backs zijn.

Op de proef wordt Roy Kortsmit het eerste deel van de eerste helft niet gesteld. De doelman die onder een vergrootglas ligt, maar Tein Troost vooralsnog op de bank houdt. Op het half uur ziet Kortsmit hoe de rollen aan de overkant tussen de NAC-aanvallers zijn omgedraaid. Ditmaal dolt Sejdiu een aantal verdedigers van Willem II, raakt vervolgens de paal en kan alsnog juichen als Haugen attent de nastoot voor zijn rekening neemt: 0-2.

Schaam je kapot

De tweede Bredase treffer is voor het teleurgestelde Tilburgse publiek reden om zich af te zetten tegen de eigen spelers. ‘Schaam je kapot, schaam je kapot’, bijt het fanatieke deel van de aanhang het zwalkende team toe. Een oogwenk later haalt scheidsrechter Edwin van de Graaf beide ploegen van het veld, omdat een plastic bekertje op het gras landt.

Na een afkoelingsperiode van vijftien minuten gebeurt de resterende vijftien minuten hoegenaamd niks. De eerste serieuze poging op het doel van Kortsmit wordt via diens vingertoppen naar de paal geduwd waarna de grensrechter voor buitenspel vlagt.

Dinsdag

Wanneer Van den Bergh met een kopbal de burenruzie in het slot gooit, wordt het duel voor een tweede maal gestaakt. Deze keer is vuurwerk de aanleiding voor Van de Graaf om in de 53e minuut de kleedkamer op te zoeken. Definitief. De NAC-spelers komen alleen nog het veld op om de driehonderd meegekomen supporters in het uitvak te bedanken voor de steun. De eerste geluiden zijn dat dinsdag de wedstrijd wordt uitgespeeld.

