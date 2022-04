Opnieuw verliezen van FC Dordrecht doet NAC-speler Boris van Schuppen pijn: ‘Het is verschrikkelijk’

Azzagari roemt strijdlust winnend NAC: ‘Als team gevochten voor een goed resultaat’

,,Hij was goed hè.” Yassine Azzagari is maar wat blij met zijn tweede assist van dit seizoen. Een belangrijke. Met een strak afgemeten bal leidde de middenvelder zaterdagavond de openingstreffer in tegen Almere City (1-2). ,,Ody (Velanas) kan goed koppen. Als ik de bal goed zou aansnijden, hoefde Ody alleen maar zijn hoofd er tegenaan te zetten.”

