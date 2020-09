Opmerkelijke ruil NAC en RKC: Stokkers naar Waalwijk, Bilate naar Breda

NAC heeft in Mario Bilate de kapstok gevonden waar het al weken naar op zoek was. De 1.90 meter lange centrumspits van RKC tekent een tweejarig contract en wordt betrokken in een ruildeal met Finn Stokkers. Donderdag zijn alle partijen rondgekomen over de spitsenwissel.

Ondanks dat hij eerste twee wedstrijden van dit seizoen in de basis begon bij de Bredanaars was Stokkers niet onomstreden. Evenals Huseyin Dogan was hij een tijdje geleden al in de markt gezet en had hij te horen gekregen dat hij mocht vertrekken.

Aanspeelpunt

Bilate diende de afgelopen twee jaar RKC. In het promotieseizoen 2018/2019 kwam hij tot 7 goals en 4 assists in 15 wedstrijden. Vanwege een knieblessure stond hij lang aan de kant. In het afgebroken coronajaar 2019/2020 bleef de 29-jarige Bilate droog staan in zeventien eredivisieduels.

Voor zijn Waalwijkse periode speelde Bilate drie jaar voor Sparta (88 wedstrijden: 18 goals en 8 assists), één jaar Dundee United (18 wedstrijden: 2 goals en 3 assists), één seizoen FC Den Bosch (31 wedstrijden: 4 goals en 1 assists)en één seizoen FC Emmen (20 wedstrijden: 2 goals en 4 assists).

In totaal scoorde het bal vaste aanspeelpunt Bilate 29 keer en was hij goed voor 16 assists in 138 wedstrijden in de eerste divisie.

