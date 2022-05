Opgestapt bij NAC, gevraagd door Ajax en Manchester United

Op 16 maart 2019 daalt het besef in dat hij aan een dood paard trekt als FC Utrecht binnen een uur vier keer scoort. Twee dagen later dient Mitchell van der Gaag (50) na een kleine tien maanden zijn ontslag in en ziet hij vrijwillig af van zijn tweede contractjaar. De 0-4 is de zoveelste ontluisterende nederlaag in een seizoen waarin NAC uiteindelijk zal degraderen. Toch zorgen de fikse littekens niet voor blijvende reputatieschade.