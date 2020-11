Opgeleefde NAC-back Mashart: ‘Heerlijk om weer in de basis te staan, hier heb ik hard voor getraind’

Tegen NEC vorige week (0-1 nederlaag) moest hij het doen met een invalbeurt van een paar minuten, hij was net hersteld van corona. Tegen MVV had Maurice Steijn een basisplaats voor hem in petto. Een beloning voor nooit opgeven, altijd doorzetten. ,,Het was een nare tijd, maar we beginnen langzaam weer fit te worden. De eerste drie dagen was ik duizelig, voelde ik me slecht. De dagen erna ging het steeds beter. Maar het was een moeilijke periode, door al dat thuis blijven word je minder fit. Na drie weken moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Corona heeft wat gedaan met onze groep, dat zag je in de vorige wedstrijden. Nu gaat het weer goed.”