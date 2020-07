Operatie schoon schip

Geen NAC, geen Cyprus: Van Anholt wacht af

10 juli Of hij maandag onder de nog aan te stellen trainer op het complex in Zundert verschijnt, weet Pele van Anholt (29) niet. Voorlopig is hij NAC-speler af en voetballer zonder contract. ,,Ik maak me geen zorgen, het is nog vroeg op de transfermarkt. Er komen genoeg dingen voorbij."