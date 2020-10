Openhartige Haye over coronasituatie NAC: ‘Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het met me gaat’

VideoZichtbaar aangedaan stond NAC-middenvelder Thom Haye het journaille te woord na de verloren topper tegen Almere City. De ervaren kracht zocht naar juiste woorden om zijn gevoelens en gedachten onder woorden te brengen over de coronasituatie waarin zijn ploeg verkeert. ,,Ik vind het moeilijk dat het nu alleen maar hierover gaat, maar het zit me hoog.”

NAC verloor vrijdagavond de tweede topper op rij, maar die nederlagen kunnen niet los gezien worden van het coronavirus dat bij de Bredase club rondwaart en duidelijk een flinke impact heeft gehad. Haye was een van de vele spelers die last hebben gehad van het virus, hij deed in Almere zo'n 35 minuten mee. ,,Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het met me gaat. Ik heb niet echt de tijd gehad om dat in te schatten”, was zijn veelzeggende antwoord op de vraag hoe het met hem gaat.

Fysiek noemde hij zijn invalbeurt ‘heel moeizaam’. ,,Ik heb 12 dagen thuisgezeten, waarin ik niks mocht doen. Op de laatste twee dagen mocht ik een uurtje wandelen. De afgelopen twee dagen heb ik met het team getraind, maar wel rustig. Ik heb nog geen partijspel meegedaan. De insteek was om maximaal dertig minuten te spelen, maar ik kwam er iets eerder in. Ik probeerde wat duels te pakken, maar kwam er niet echt in. Je krijgt vaak de vraag: hoe voel je je, hoe lang kun je spelen? Maar niemand kan inschatten wat je kan, niemand heeft ervaring met deze situatie.”

Quote Je krijgt vaak de vraag: hoe voel je je, hoe lang kun je spelen? Maar niemand kan inschatten wat je kan, niemand heeft ervaring met deze situatie. Thom Haye

Volledig scherm Thom Haye © BSR Agency

Paniek

Haye gaf aan dat de huidige situatie heel veel impact heeft gehad op de groep. ,,Het heeft er bij ons echt ingehakt. De afgelopen drie weken was er geen dag waarop het meer over voetbal ging dan over het virus. Het zijn onzekere tijden, heel veel jongens werden positief getest, er was veel paniek. Daarna hebben we thuisgezeten en dachten we: we gaan niet spelen, maar dan moet het toch. De dag voor Cambuur denk je dat je weet hoe je gaat spelen, maar toen vielen er weer jongens weg. Zelfs hun vervangers konden niet meedoen. Vandaag (vrijdag, red) was het ook onzeker: de een kreeg aan het begin van de middag de uitslag van de test, ik kreeg pas om half zes te horen dat ik mee mocht”, schetste hij de afgelopen weken en de aanloop naar de toppers tegen Cambuur en Almere City.

Volledig scherm Thom Haye © BSR Agency

De middenvelder noemde het ‘vanzelfsprekend’ dat de hele coronatoestand zijn weerslag heeft op de uitslagen. ,,Dat kunnen de mensen wel zien. Het is geen excuus, want we geven de goals te gemakkelijk weg, maar het heeft zeker invloed. We kregen dan wel medeleven vanuit Cambuur, maar je kunt wel stellen dat zij blij zijn dat ze ons op dit moment hebben getroffen.”

Respect

Haye, door Peter Hyballa ‘de professor’ genoemd omdat hij overal zijn mening over geeft, had het veel liever over voetbal gehad. ,,Ik vind het moeilijk dat het nu alleen maar hierover gaat, maar het zit me hoog. Ik ben teleurgesteld over heel veel dingen. Rondom de wedstrijd tegen De Graafschap wordt er bijna een beeld geschetst alsof we er onderuit wilden komen. Hoe kun je dat nou zeggen? Als ik kijk naar hoe we er nu mee omgaan, kan ik alleen maar heel veel respect hebben voor de jongens die er tegen Cambuur weer stonden. Na een week thuis, in een samenstelling waarin je nog nooit gespeeld hebt, of als je heel het seizoen nog niet gespeeld hebt. Diep respect.”

Quote Rondom de wedstrijd tegen De Graafschap wordt er bijna een beeld geschetst alsof we er onderuit wilden komen. Hoe kun je dat nou zeggen? Thom Haye

De realiteit is dat er maandag alweer een wedstrijd wacht. Haye over het bekertreffen met Go Ahead Eagles: ,,Die wedstrijd komt weer extreem kort op deze. Sommige jongens hebben vandaag alles gegeven, dus is het de vraag hoe ze hier uitkomen. Er vallen ook twee jongens uit. Ikzelf zal moeten overleggen met de medische staf wat voor mij verantwoord is. Dat zullen heel veel jongens moeten doen. Het wordt nu bijna meer een wedstrijd om wat ritme op te pakken of juist rust te nemen, dan een echte bekerwedstrijd. Die knop moeten we deels proberen om te zetten. Het worden gewoon weer rare dagen...”, verzuchtte hij.

Volledig scherm Thom Haye © BSR Agency