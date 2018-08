Op een terras aan het Bredase Mastbos hieven ze nog één keer het glas op Daan Schrijvers

columnMet de rechterhand knijpt de aanvoerder ferm maar vaderlijk de jonge speler in de nek. De grip is zo stevig dat de spits van amper negentien daardoor iets voorover helt. Met een stoïcijnse blik richting het gras, luistert de routinier aandachtig naar het verhaal van zijn geëmotioneerde ploeggenoot.

Terwijl hij de argumenten tegen de zojuist gegeven rode kaart aanhoort, duwt de kapitein de Amsterdamse branieschopper richting zijlijn. De scheidsrechter zal zijn beslissing nooit en te nimmer meer terugdraaien ook al proberen twee medespelers dat nog wel. Kansloos. Hoe nu verder, denkt hij. Zijn Nederlands elftal zal nog een klein kwartier op zoek moeten naar de gelijkmaker. Met tien man. De mouwen zijn al opgestroopt.

Het is 6 november 1966. In een volgepakt Olympisch Stadion van Amsterdam is de tiener Johan Cruijff, als eerste Oranjespeler ooit, het veld uitgestuurd na een trappende beweging richting zijn Tsjechische tegenstander. Aanvoerder Daan Schrijvers begeleidt hem het veld af, terwijl achter hem Piet Keizer en Rinus Israël de Duitse arbiter Rudi Glöckner nog op andere gedachten proberen te brengen. Tevergeefs.

De geur van Midalgan, Brylcreem en Tigerbalsem vult je neusgaten. Een rijk voetballeven gevangen in één iconische zwart-wit foto. De grandeur en het krachtige leiderschap spatten van het beeld af. Het shot vangt óók de veranderende tijdsgeest. Het is Anneke Grönloh versus The Rolling Stones. Caballero zonder filter versus een jointje. Dorus versus John Lennon. Orde versus rebellie.

The times they are A-changin' zong Bob Dylan dat jaar. Dat kan dan wel zo zijn lijkt Daan te hier zeggen, maar niet zolang ík hier de aanvoerder ben. Géén gekheid. De autoriteit van een jongen uit een Bredase volksbuurt overwint hier met gemak de muiterij uit het hoofdstedelijke Betondorp. Mede door deze wijze levensles zou de vrije geest Cruijff uitgroeien tot de beste speler én de meest revolutionaire voetbaltrainer uit de geschiedenis van het mondiale voetbal.

Jongstleden woensdag klonk voor Daan Schrijvers het laatste fluitsignaal. Op een zonovergoten terras aan het Bredase Mastbos hieven familie, vrienden en oud-ploegmaten van DWS, PSV en uiteraard NAC nog één keer het glas op hún aanvoerder, levensgenieter, familieman en oer-NAC'er.

Old soldiers never die, they just fade away...