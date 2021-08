Op blote voeten naar het Rat Verlegh Stadion: Kestens klaar voor Avondje NAC

Rechtsbui­ten Loris Brogno traint deze week mee bij NAC

11 augustus Om te onderzoeken of een mogelijke samenwerking van beide kanten bevalt, is Loris Brogno deze week bij NAC aangesloten. De 28-jarige tweebenige vleugelaanvaller is zonder club nadat zijn aflopende contract bij Beerschot VA niet is verlengd.