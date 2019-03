Oostkapelle-trio mag zich bewijzen bij NAC

Drie spelers van Oostkapelle hebben zich in de kijker gespeeld bij NAC. Het gaat om Maarten Hazelaar, Sander Versendaal en Sjoerd Verhulst. Laatstgenoemde is nog herstellende van een knieblessure en kon zich nog niet laten zin in Breda, de andere twee spelers trainden al een week mee bij Jong NAC.

Rechtsback Versendaal liep in het verleden al eens stage bij Sparta Rotterdam onder 19. De trainer die hem toen aan het werk zag, is nu trainer van Jong NAC. Op die manier ontstond er contact tussen NAC en het trio van de zaterdag-tweedeklasser.

De talenten kregen te horen dat ze in de gaten werden gehouden, maar daarna bleef het lange tijd stil. Tot het drietal een tijdje terug werd uitgenodigd voor een trainingsweek bij de club uit Brabant. Hazelaar en Versendaal, allebei negentien jaar, trainden afgelopen week mee in Breda. ,,Het was even wennen aan het hoge tempo. De trainingen waren zwaar, maar het ging goed”, vertelt Versendaal.

Verhulst (20) moet door zijn blessure dus nog even geduld hebben, maar krijgt als het goed is snel een nieuwe kans. Het drietal wordt namelijk uitgenodigd om opnieuw mee te komen trainen. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bekend.

Goed teken

Versendaal wacht voorlopig rustig af, maar het hoge niveau smaakt naar meer. ,,De trainer was positief en het is een goed teken dat we nog een keer terug mogen komen. Het is lastig te zeggen wat er verder gaat gebeuren, binnenkort weten we meer.”