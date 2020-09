Oom Jan Poortvliet: ‘Jan Paul is altijd een beetje betwetertje geweest, een knokkertje ook’

Het is een mooie en ook wel veelzeggende anekdote, van een wedstrijd die Jan Paul van Hecke één dag na zijn achttiende verjaardag speelde. Met Goes trad ‘JP’ in de finale van de nacompetitie om promotie naar de derde divisie aan tegen Be Quick 1887. Halverwege stond het 0-2 voor de Groningers en leek Goes aan een kansloze missie bezig.

,,Hun topscorer Thomas Careman stond op scherp’’, vertelt Rogier Veenstra, toen trainer van Goes. ,,In de rust zei ik: we hebben nog 45 minuten plus de return om het recht te trekken. Die Careman was de belangrijkste speler van Be Quick, hij was de kapstok van die ploeg. We moesten ervoor zorgen dat hij in de return niet mee zou mogen doen, vond ik. ‘Laat dat maar aan mij over’, zei JP toen. Na rust kwam Careman hard in en rolde JP een paar keer door. Geel en dus geen return voor hem. Het werd nog 2-2 en in Groningen wonnen we met 0-2. Dat deed JP heel slim.’’

Goes promoveerde naar de derde divisie maar Van Hecke ging niet mee. Hij maakte de overstap naar NAC, om daar in de A-junioren te gaan voetballen. ,,Zulke keuzes maken, dat is toch knap voor zo’n jong ventje?’’, zegt zijn oom Jan Poortvliet. ,,Van JVOZ naar Goes gaan om al in de senioren te voetballen en dan daarna naar NAC A1. Hij heeft nu eigenlijk hetzelfde gedaan. Nee zeggen tegen AS Monaco, omdat je niet gedwongen wilt worden om aan een bepaalde club te worden verhuurd. Geduld hebben en dan komt Brighton, een club uit de Premier League. Engeland, dat is volgens mij een droom voor hem.’’

De stap naar NAC is cruciaal geweest. Dat hij in Breda terecht kwam, had ook wel een beetje met toeval te maken. Veenstra, die zelf met NAC in de eredivisie speelde: ,,Willem Weijs werd trainer van de Onder 19 bij NAC. Wij hebben samen de trainerscursus gevolgd en Willem vroeg of ik nog spelers van JVOZ kende die het niveau van NAC aan zouden kunnen. Ik heb toen de namen van Rico van Nielen, die weg moest bij Sparta, Gianni Vandepitte, Yassine Azzagari en JP genoemd. NAC heeft Jan Paul bekeken en ze zagen hetzelfde. Daarmee bedoel ik: een wat slungelige, grote centrale verdediger. Maar als je daar doorheen keek, zag je ook een speler die aan de bal goede keuzes maakte, niet als een kip zonder kop overal druk ging zetten en de juiste mentaliteit had. JP is veel meer dan alleen ‘vol gas’.’’

Tandenknarsend

Jan Poortvliet, die 19 interlands en in 1978 een verloren WK-finale speelde, glimt van trots als hij over zijn neefje praat. ,,Je doet het zelf, maar je hebt hier en daar wel wat hulp nodig’’, weet hij. ,,Bij NAC heeft Jan Paul ook een tijdje tandenknarsend op de bank gezeten. Maar toen hij een kans kreeg, heeft hij die gepakt.’’ Heeft de stormachtige ontwikkeling van de zoon van zijn zus hem verbaasd? Poortvliet: ,,Ja en nee. Ik wist altijd wel dat het een beetje een betwetertje was, een knokkertje ook. Hij had altijd een doel voor ogen. Hij was vaak moeilijk op de momenten dat hij ook moeilijk moest zijn. Bij NAC A1 begon hij prima, bij het tweede elftal deed hij het daarna ook goed. Je dwingt het zelf af. Ik weet nog dat hij in de basis debuteerde bij NAC, tegen FC Dordrecht. Toen zaten er twee bussen met supporters uit Arnemuiden op de tribune en wonnen ze met 3-0. Is dat toeval?’’

Volledig scherm Jan Paul van Hecke, met het shirt van zijn nieuwe club Brighton & Hove Albion. © Familie Van Hecke

Naar ASWH

Rogier Veenstra heeft altijd contact gehouden met Van Hecke. ,,Maar niemand had dit verwacht, ik ook niet’’, is de huidige trainer van ASWH eerlijk. ,,Ik weet nog dat JP een tijdje op de bank zat bij NAC. Trainer, zei hij, als dit nog lang duurt, kom ik naar ASWH, dan kom ik bij jou spelen. Dat past wel bij hem, hij wil voetballen. Je ziet ook dat het in het voetbal allemaal dicht bij elkaar zit. De één breekt door, de ander niet omdat hij de kans niet krijgt omdat een trainer het niet in hem ziet zitten. Toen bekend werd dat er veel interesse voor hem was, vroeg JP wat ik zou doen. In de bekerduels met PSV en AZ speelde hij ijzersterk, tegen Feyenoord bleef hij ondanks de 7-1-nederlaag ook op de been. Nu begint hij aan zijn volgende reis. Zijn verhaal leest tot nu toe als een jongensboek.’’

Virgil van Dijk

Zijn oom vindt het zelfs een sprookjesboek. ,,Het mooie is ook dat iedereen het hem gunt’’, zegt Jan Poortvliet, die dit seizoen trainer is van FC Eindhoven onder 18 én hoofdklasser Nuenen. ,,Bij NAC heeft JP zich altijd goed gedragen, hij heeft nooit lopen schreeuwen dat hij weg moest. Als hij nog voor NAC had moeten spelen, had hij dat gedaan. Dat vind ik mooi en knap. Het is nu aan hem om het nog verder te schoppen. Daar zie ik hem ook toe in staat. Van binnen moet hij genieten, als speler moet hij zich blijven ontwikkelen en alles willen verbeteren. Steeds doorgroeien, zoals Virgil van Dijk dat ook heeft gedaan.’’

Veenstra: ,,Zijn ontwikkeling en deze transfer zijn ook een mooi signaal naar andere voetballertjes in Zeeland. Of je nu bij JVOZ, Kloetinge of de JO9 van Walcheren speelt, dat maakt niet uit. Als je maar ergens in gelooft. JP heeft gewoon een contract getekend bij een Premier Leagueclub... Hij is niet de dribbelaar die altijd opvalt, maar iemand die een andere weg heeft afgelegd. Prachtig!’’

Zaterdagavond zou Jan Paul van Hecke zomaar al kunnen debuteren voor Heerenveen, in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Dan zit oom Jan natuurlijk voor de televisie, toch? ,,Nou, dat is niet het geval’’, vertelt Poortvliet. ,,Ik speel 's middags om kwart over vier met FC Eindhoven tegen Go Ahead Eagles. En om acht uur 's avonds spelen we met Nuenen bij OJC Rosmalen. Als hij al speelt, zou ik graag naar JP willen kijken. Maar ik zal het met de samenvatting moeten doen.’’