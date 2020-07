Ook thuis is NAC-doelman Olij in topvorm: ‘Maar met verhuizen heeft mijn vrouw niet zoveel problemen’

Dinsdag in Zundert willen veel mensen horen van Nick Olij, die tegen Sparta Nijkerk na een coronastop van bijna vijf maanden weer onder de lat staat, of hij NAC trouw blijft. En of de doelman toch alsjeblieft niet naar Willem II gaat zoals de obscure krochten van de wandelgangen suggereren. Maar hoe is het eigenlijk met zijn aanstaande vaderschap?

Spraakzaam als altijd, zegt de Noord-Hollander dat de komst van een kleine, zijn partner Rachelle is in oktober uitgerekend, hem verandert als mens. ,,Niet op de club, daar blijf ik de persoon die ik ben. Thuis wordt het nu wél serieuzer. Ik heb zoveel respect voor mijn vrouw, niet normaal. Dat ervaar je pas als je vader wordt. Als ik zie hoe mooi zij de baby draagt en hoe ze ermee bezig is... Het is best zwaar hoor, ook mentaal. Het is de eerste keer dat er iets in haar buikje groeit. We maken het echt samen mee.”

Na zijn dagelijkse arbeid op het trainingsveld, knutselt hij in hun woonplaats Dongen een maaltijd in elkaar. ,,Mijn vrouw werkt nog vier keer per week. Als zij thuis komt, heb ik het eten klaarstaan. ‘s Avonds masseer ik haar elke dag minimaal 25 minuten in de benen en in de rug. We zijn samen naar een haptonoom geweest. Voor vrouwen is het fantastisch. Het kost een godsvermogen, maar ik doe alles om haar een goed gevoel te geven.”

Helemaal gek

Terug naar het voetbal. Want nadat Sparta in mei informeerde naar Nick Olij, NAC vroeg destijds 250.000 euro, kan de interesse in hem zomaar weer oplaaien als Joey Drommel FC Twente voor AZ inruilt. Daarnaast speurt FC Emmen, dat zich bij FC Groningen heeft gemeld voor Sergio Padt, eveneens naar een doelman. ,,We hebben contact gehad met veel clubs, uiteindelijk heb ik daar mijn zaakwaarnemer voor. Want als ik elke week ga bellen, word ik helemaal gek. Ik heb ook nog een zwangere vrouw thuis.”

Pas op het moment dat het totaalplaatje klopt en een club concreet is, denkt Olij na over een vertrek. ,,Ik ben ambitieus en wil op het hoogste niveau spelen. Soms moet je echter koesteren wat je hebt. Ik word gewaardeerd hier. Door jullie, door de supporters, door mijn eigen teamgenoten.”

Volledig scherm Olij stuurt de verdediging aan tegen Sparta Nijkerk. © Marcel van Dorst

Eerste keeper

Wat de NAC-supporters het meest verontrust, is de vermeende interesse van rivaal Willem II dat deze week Robbin Ruiter van PSV overnam. ,,Ik kreeg allemaal berichten van: ‘Ik hoor dat je rond bent met Willem II.’ Als ik rond was geweest, had ik hier niet meer gestaan... Ik word 25 jaar, dus ik moet spelen. Ik ga toch niet ergens op de bank zitten? Het is voor mij alleen interessant op het moment dat ik ergens eerste keeper word of dat ik kan concurreren voor de eerste plek.”

Ondanks dat de eerste divisie over een maand van start gaat, heeft Olij geen uiterste termijn in gedachten wat betreft een transfer. ,,Het kan altijd gebeuren, omdat de transfermarkt tot oktober doorloopt. In theorie kan NAC zich ook bij mij melden als een club een bod op mij heeft uitgebracht. Of dat NAC zegt: ‘We gaan je contract openbreken en doen er twee of drie jaar bij. Wat vind je daarvan?’ Ook dat kan.”

Zaterdag wordt Olij 25 jaar, reden voor een klein feestje is het dit keer niet. ,,Door corona ben ik nu echt voorzichtig met mijn vrouw. Ik wil niet het risico lopen dat zij ziek wordt. We doen het daarom met z’n tweetjes.” Ook wat betreft de keuzes in zijn loopbaan. ,,Zij wil het hoogste voor mij. Met verhuizen heeft zij niet zoveel problemen. Wel vindt ze een langere periode bij een club prettig om vastigheid te creëren voor die kleine.”

De kans dat hij in Breda blijft komend seizoen schat hij eind juli op 75 procent. Maar als het klopt voor NAC en het klopt voor Olij? ,,Dan is het interessant. Nogmaals, het totaalplaatje moet goed zijn. Dan ga ik erover nadenken. Eerder niet.”