Ook over de grens schittert Kali door afwezigheid

Met nog drie wedstrijden tot de winterstop, is het immer wachten op het debuut van Anouar Kali bij Excelsior Virton. De door NAC verhuurde middenvelder zat niet eenmaal bij de wedstrijdselectie van de Belgische eerstedivisionist en speelde sinds het einde van vorig seizoen geen minuut meer, zelfs niet in een oefenduel. De 28-jarige Utrechter heeft in Breda een contract tot medio 2021, maar zal op deze manier zijn carrière nog voor zijn dertigste als een nachtkaars uit zien gaan. De Belgen hebben bij de huurdeal een optie tot koop bedongen, maar het lijkt momenteel onwaarschijnlijk dat Virton die daadwerkelijk gaat lichten komende zomer, waardoor NAC weer terug bij af is met de niet fitte Kali. 15 mei(NAC - PEC Zwolle,red.) stond hij voor het laatste op een wedstrijdformulier.