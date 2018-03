Ook matig PSV is er te veel aan voor NAC: 5-1

Een stuntje, een puntje, het had er desondanks immers ingezeten op een avond dat concurrent Roda JC bij Vitesse de volle buit had binnengehaald en nadert tot vier punten. PSV speelde als lijstaanvoerder immers niet op zijn best. De 5-1 was dan ook niet juiste afspiegeling van het krachtsverschil over de volle negentig minuten.

De Eindhovenaren konden aanvankelijk maar moeilijk voor gevaar zorgen tegen een NAC dat verzuimde om de kansen die het kreeg te verzilveren. Thierry Ambrose had kort na de rust de gelijkmaker op zijn schoen, maar faalde oog in oog met doelman Zoet.

Toen Sadiq Umar twintig minuten later liet zien hoe het wel moest, was het feitelijk al te laat. De Nigeriaan wist Zoet één op één wel te verslaan, maar toen stond het al 2-0. Even mocht NAC hopen op een gelijkmaker, maar op dat moment liet PSV zien waarom het op weg is naar de titel.

Aanvallende intenties

Dat NAC niet van plan was een ‘bus’ te parkeren in de eigen zestien maakte het al in de eerste minuten duidelijk. Een aanval via Sadiq Umar en Mounir El Allouchi strandde bij een onnauwkeurige eindpass van Thierry Ambrose. Even later moest PSV-verdediger Daniël Schwaab alle zeilen bijzetten om met een last minute tackle te verhinderen dat slangenmens Umar alleen op doelman Jeroen Zoet af zou gaan.

Na tien minuten kreeg PSV eindelijk wat meer controle over de wedstrijd. Het gevaar moest echter vooral vanuit de tweede lijn komen. Hetzij met schoten die zelden op het doel af vlogen of met gevaarlijke indraaiende voorzetten vanaf links. De teruggekeerde NAC-back James Horsfield gaf zijn tegenstanders Bergwijn en Brenet daartoe in ieder geval alle ruimte.

Strafschop

Luuk de Jong had bij een van die voorzetten als eens vergeefs om een strafschop gesmeekt toen arbiter Pol van Boekel de bal in de 37 ste minuut wel op de stip legde bij een lichte omarming van Pablo Mari op diezelfde De Jong. Marco van Ginkel schoot vanaf elf meter onberispelijk raak.

Kort na rust zette Umar met een bekeken pass Ambrose vrij voor Zoet. Hij strandde op de doelman. Na een uur kopte Schwaab uit een corner de bal via de borst van Umar in het doel: 2-0. NAC leek leeg en geklopt, maar Nicolas Isimat hield de Bredanaars met een foute terugspeelbal nog even in leven. Umar pikte hem op en prikte de 2-1 binnen.