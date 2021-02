Ook icoon Rob Penders door NAC in de armen gesloten

In navolging van Ton Lokhoff (technisch directeur) en Anthony Lurling (onder 15) haalt NAC een volgende clubman terug in de gelederen. Rob Penders , twee jaar geleden nog per telefoon op straat gezet, wordt de trainer van het beloftenteam dat uitkomt in de onder 21 competitie.

De oud-verdediger, hij speelde 305 wedstrijden namens NAC, zwaaide in mei 2011 af als voetballer. In het eerste decennium van deze eeuw maakte Penders de Bredase gloriejaren mee met een derde, vierde, zesde, achtste en negende plaats in de eredivisie. Drie keer haalde hij met de Parel van het Zuiden Europees voetbal (2003, 2008 en 2009) en vier keer reikte Penders tot de halve finale van de KNVB-beker. Dat hij met NAC nimmer doordrong tot de finale in De Kuip, is zijn grootste sportieve teleurstelling.

Vanaf de zomer van 2011 legde de nu 45-jarige Penders zich in alle rust toe op het trainersvak. Vanaf oktober 2014 was hij assistent van Eric Hellemons (interim), Robert Maaskant, Hellemons (interim), Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven en Mitchell van der Gaag.

Op 22 maart 2019 werd Penders door interim-directeur Nicole Edelenbos telefonisch medegedeeld dat hij per direct ontslagen werd. De net aangestelde trainer Ruud Brood nam zijn eigen assistent Regilio Vrede mee en zal geen heil in een samenwerking met Penders.

ADO Den Haag

Met dank aan Jeffrey van As, met wie Penders in 2000 in dienst van NAC kampioen werd van de eerste divisie, kon de Roosendaler bij ADO Den Haag aan de bak. Van As was destijds technisch directeur bij ADO en zorgde ervoor dat zijn voormalig teamgenoot het onder 19-team onder zijn hoede kreeg.

Vorig jaar slaagde Penders voor de cursus UEFA Pro opleiding waardoor hij in het bezit is van het hoogste trainersdiploma. Komend seizoen krijgt hij dus de leiding over NAC onder 21 en zal hij intensief samenwerken met hoofd jeugdopleiding Hellemons en technisch directeur Lokhoff die op 1 april begint met zijn werkzaamheden.