Ook Bertrams baalt: 'Zo ongelooflijk, zo zonde voor de wedstrijd'

,,Die penalty man! Sorry hoor, maar zo ongelooflijk en zo zonde voor de wedstrijd", zo keek Bertrams terug op het eerste beslissende moment in de wedstrijd. ,,Tot dat moment (in de 37ste minuut) had ik het gevoel dat er iets te halen viel." Bertrams kent als voorlopig PSV'er het stadion, de sfeer en de tegenstander als geen ander. Wat hij voelde tot die 1-0? ,,Dat we goed stonden. We gaven kansjes weg, maar geen grote. Schoten uit de tweede lijn en wat luchtduels waar ze weinig kracht achter konden zetten. In de counter hadden we af en toe gevaarlijker kunnen zijn. We waren daarin iets te slordig." Denk je dan dat het zo'n avond van een stuntje of een puntje aan het worden is. Weer schudt hij het hoofd. Als hij terugdenkt aan die penalty. ,,Zo zonde."