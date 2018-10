Ook aanvallend blijft onzeker NAC in gebreke

Wie zaterdagavond alle beschouwingen over NAC op zich laat inwerken en een voor een beluistert, hoort een mengelmoes van berusting, verwondering, verbazing en verontwaardiging. Het is nu eenmaal zoals het is, anders hadden we niet gestaan waar we nu staan, zoals Gianluca Nijholt het treffend omschrijft. ,,Een gelijkspel is beter dan verliezen”, zegt Mitchell te Vrede. Teksten die overeenkomen met de analyse van zijn trainer. Mitchell van der Gaag zegt veel met weinig: ,,Voor het eerst een punt buitenshuis. Dat is in ieder geval wat.”