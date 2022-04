Ook aan de tragikomedie van NAC zitten grenzen

Het is niet best. Opnieuw niet. Wanneer wel, vraag je je af. Ergens in een grijs verleden. Voor de hoeveelste keer NAC teleurstelt, weet eigenlijk niemand meer. Het is een repeterend verhaal. Wie er meedoen, maakt weinig uit. In welk systeem het strijdplan wordt uitgetekend evenmin. 0-0 tegen Jong Ajax, 1-0 nederlaag bij Jong FC Utrecht.