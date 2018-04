'Onze supporters zijn de beste en van grote invloed op de spelers'

'Ik heb me keurig gedragen en geleerd van mijn fouten'

22:40 Soms was hij het eens met de scheidsrechter, soms was hij het oneens. Het grote verschil met alle voorgaande wedstrijden was dat Stijn Vreven dit keer, zoals hij beloofd had, niet ageerde tegen de arbitrale beslissingen. ,,Ik heb mij keurig gedragen en hopelijk laten zien dat ik geleerd heb van mijn fouten.”