Ontslag Hyballa nu niet aan de orde volgens NAC-directeur Manders

Op de vraag of Peter Hyballa morgen (zondag) wordt ontslagen, antwoordt Mattijs Manders zaterdagavond laat: ,,Welnee. We gaan dit intern oplossen, als volwassen kerels bij elkaar.” De algemeen directeur van NAC laat weten dat hij er vanuit gaat dat technisch manager Tom Van Den Abeelle en trainer Hyballa maandag nog op hun post zitten.

Manders laat in een korte schriftelijke reactie weten dat hij vindt dat ‘dat je zoiets intern oplost. Twee professionals die het niet met elkaar eens zijn maar allebei met NAC vooruit willen moeten toch zelf tot een oplossing komen.’ Aanleiding is een interview van Hyballa zaterdag in BN DeStem waarin hij scherpe kritiek uit op het beleid van Van Den Abbeele.

De geruchten dat de dagen van Hyballa geteld zijn en dat een opvolger, Maurice Steijn wordt genoemd in het geruchtencircuit, in de coulissen klaarstaat om het stokje over te nemen, verwijst Manders naar het rijk der fabelen. ,,Dat nieuws bereikte mij ook. Dat gerucht heeft iemand op Twitter de ether in geslingerd en een uur later is het serieus nieuws. Wij hebben een intern issue. Dat lossen we niet extern op.”

Boete

Verder zegt Manders dat hij zowel Van Den Abbeele als Hyballa dagelijks spreekt en dat hij na het weekend met de twee mannen in gesprek gaat. Of Hyballa een boete krijgt of dat er andere maatregelen tegen de trainer worden genomen vanwege het interview waarin hij zijn ongezouten mening ventileert over Van Den Abbeele, daarop wil Manders niet vooruitlopen.

Moet Hyballa vrezen voor ontslag? Manders: ,,Ontslaan is een nogal onorthodoxe en ultieme maatregel. Die beslissing neem je weloverwogen. Dat speelt nu helemaal niet.”

Volledig scherm Hyballa. © BSR Agency