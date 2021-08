Ontketende Seuntjens bezorgt NAC eerste overwinning van het seizoen

NAC heeft de eerste zege van het seizoen binnen. In de vierde wedstrijd van het seizoen kon de Parel van het Zuiden eindelijk drie punten aan het totaal toevoegen. Ralf Seuntjens was de grote man, hij velde met een hattrick het vonnis over ADO Den Haag: 3-0.

De staat waarin NAC verkeert is bekend. Het ene na het andere blessuregeval zit trainer Edwin de Graaf dwars. Hij liet zijn - vaak jeugdige - ploeg delen van wedstrijden leuk voetballen, maar in de eerste drie wedstrijden leverde het nog geen overwinning op.

Tegen het gedegradeerde ADO moest hij opnieuw puzzelen. Want aanvaller DJ Buffonge ontbrak. Dus deed De Graaf een beroep op Ayouba Kosiah, de spits die nog niet in het bezit is van een profcontract, maar wel van een oproep voor het nationale team van Liberia. Zijn eerste basisplaats. Daardoor schoof Ralf Seuntjens een linie terug, naar het middenveld.

Vroege voorsprong

De succesformule uit de tweede helft tegen De Graafschap werkte ook tegen de ploeg van voormalig NAC-trainer Ruud Brood. Al na drie minuten stond het 1-0. Een aanval uit het boekje. Kosiah liet de bal aan Thom Haye en de middenvelder stuurde Pjotr Kestens diep. De voorzet van de Belg werd vakkundig binnengekopt door Seuntjens.

De eerste klap was een daalder waard. Want daarna had ADO, waar Sem Steijn (zoon van) een basisplaats had, het meeste balbezit, maar zonder echt gevaarlijk te worden. Steeds zat er een NAC-been tussen.

Volledig scherm Ayouba Kosiah © Pro Shots / Marcel van Dorst

Penalty

Vlak voor rust deelde NAC met een tweede uitbraak weer een rake klap uit. Kestens gaf de bal goed mee aan Kosiah, die in het zestienmetergebied ten val werd gebracht. Seuntjens toonde zich koelbloedig en schoot de penalty binnen: 2-0.

Hattrick

Na rust ging NAC op zoek naar de derde goal. Kestens en Kosiah waren daar allebei dichtbij, maar vonden doelman Luuk Koopmans op hun weg. Maar na 71 minuten was het toch raak. Een sublieme voorzet van Milan Vanacker, die weet dat concurrent Ruben Ligeon binnen is, werd magistraal binnengekopt door Seuntjens, die zo zijn hattrick volmaakte: 3-0.

Rood Quincy Tavares

Niet knokken voor een gelijkmaker of een penibele voorsprong over de streep proberen te trekken, maar met een zekere overwinning richting het laatste fluitsignaal. Het Rat Verlegh Stadion genoot ervan. Quincy Tavares zorgde nog wel voor een domper, de invaller trapte in de slotminuut na en kon met rood van het veld.

NAC klimt door de zege weg uit de kelder van de eerste divisie en hoopt dat in de interlandperiode, die nu volgt, de ziekenboeg leeg stroomt.

Opstelling NAC: Olij; Vanacker, Adiléhou, Rösler, Mashart; Haye, Seuntjens (86. Tavares, Azzagari (86. Agougil); Kestens, Kosiah (67. Van Schuppen), Velanas.

