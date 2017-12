Ongewijzigd NAC zonder Mets en Koch naar Willem II

VideoGeen Karol Mets en geen Menno Koch, beiden kampen met een knieblessure. Het herstel van Mets neemt meer tijd in beslag dan verwacht en Koch heeft een terugslag gehad. De verwachting is dat een ongewijzigd NAC vrijdag (20.00 uur) de strijd aangaat met Willem II, zeker na de zege op Excelsior afgelopen zondag.

,,Dat was een goede wedstrijd waar we op kunnen voortborduren. In principe hou ik aan dezelfde elf vast”, zei trainer Stijn Vreven donderdagmiddag in aanloop naar de derby.

De absentie van Mets is een aderlating voor de Bredanaars. ,,Als mij de vraag was gesteld: ‘Welke drie spelers kan je niet missen op dit moment?’, dan ik had, hoewel we ook zonder hem kunnen winnen, Karol Mets gezegd. Hij heeft zich goed gemanifesteerd. Menno Koch wordt lastig voor de winterstop, terwijl er weinig geschreven wordt over Thomas Agyepong. Ook iemand die wij al langer missen. Dat zijn allemaal potentiële basisspelers.”

Naast Mets, Koch en Agyepong zijn ook Olivier Rommens, Chiro Ntoko en Robbie Haemhouts niet beschikbaar. Die laatste twee zijn al wel in training, maar zullen op z’n vroegst pas na de winterstop inzetbaar zijn.

In het doel houdt Vreven de laatste vier wedstrijden van 2017 (Willem II uit, FC Twente thuis, Heerenveen uit en FC Utrecht thuis) vast aan Nigel Bertrams. Na uitvoerig overleg met zijn drie assistenten. ,,Ik ben een coach die spelers lang het vertrouwen geeft totdat meerdere mensen zeggen: ‘Dit is misschien het moment om te wisselen.’ Als het over de keeper gaat, heeft Jelle (keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar) daar een grote stem in. Mark Birighitti speelde geen slechte wedstrijd tegen Heracles (2-1-nederlaag), maar wij vonden wel dat hij meer had kunnen doen bij de tegendoelpunten. Het tweede deel is dat Bertrams zich op trainingen en bij wedstrijden van de beloften heeft laten zien.”

Genoegzaam bekend is dat Bertrams in navolging van Andries Noppert en Birighitti de derde keeper is die wordt uitgeroepen tot nummer 1. ,,Drie keepers in een seizoen is een drama, daar wil ik niet flauw over doen. Een groot drama zelfs. Normaal kiest een trainer voor een keeper die een heel seizoen speelt, maar ik zit nu al aan mijn derde. Dat doe ik absoluut niet voor mijn lol. Bertrams krijgt nu een eerlijke kans en blijft sowieso tot de winterstop staan.”

Vermoedelijke opstelling

Bertrams; Sporkslede, Meijers, Marí, Angeliño; Verschueren, García; Korte, Vloet, El Allouchi; Ambrose.