Ongeveer 4.000 supporters welkom bij thuiswedstrijden van NAC

Per duel wordt het Rat Verlegh Stadion steeds opnieuw ingedeeld. Dat zal gebeuren middels een normaal ticket, een huishoud ticket en een onder 13 ticket. Bij het normale ticket houd je als supporter anderhalve meter afstand tot een andere supporter. Het huishoud ticket geldt voor maximaal drie personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven. De onder 13 tickets kunnen naast de al 155 seizoenkaarthouders in die categorie, ook worden bijgekocht door niet-seizoenkaarthouders. De leeftijdsgroep t/m 12 jaar kent niet de beperking van anderhalve meter afstand. Deze groep hoeft geen vaste plek te reserveren waardoor de stadioncapaciteit verhoogd wordt.

NAC doet een uitdrukkelijk beroep op het morele besef van iedere supporter. ‘Heb je een kaart weten te bemachtigen, maar je besluit toch niet te gaan, geef dat dan op tijd door zodat een ander de kaart kan overnemen. De supporters zijn nodig om dit tot een succes krijgen. Doen we het niet met z’n allen, hebben we er allemaal last van’, luidt de boodschap van de Bredase club .

Mondkapje

NAC telt 11.105 seizoenkaarthouders waarvan 5.712 gouden seizoenkaarthouders. Daarmee telt de club beduidend meer trouwe supporters dan het aantal beschikbare plaatsen aangezien de stadioncapaciteit maximaal 4.000 plaatsen is naar de maatstaven van de anderhalvemaatregelmaatschapij en ingericht op de geldende normen van nu. Een mondkapje is voorlopig niet verplicht tijdens het stadionbezoek.

De Club van 1912 (1.262 personen) komt iedere keer als eerste aan de beurt bij de verdeling van de tickets voor thuiswedstrijden en kan derhalve vaak op zijn eigen vak zitten. Dat is echter geen garantie zegt NAC, bijvoorbeeld wanneer een vak erg populair is. Dan geldt het principe ‘vol = vol’. Daarna volgen de gouden seizoenkaarthouders, zij komen misschien wél op een ander vak terecht. De 5.393 reguliere seizoenkaarthouders sluiten achterin de rij in en hebben een gerede kans weinig tot geen wedstrijden van NAC in het Rat Verlegh Stadion te kunnen zien.

Testwedstrijden

Staantribunes zoals op de B-Side zijn in coronatijd niet toegestaan volgens de richtlijnen van het RIVM. NAC heeft nog geen beslissing genomen of de staanplaatsen worden omgebouwd tot zit tribunes. Dat zou 350 plekken schelen plus een extra kostenpost, laat de club weten. Het uitvak wordt eveneens opengesteld voor eigen publiek. Vak I, onder het uitvak, is alleen voorbehouden aan jongeren onder de 18 jaar. Zij hoeven geen afstand te bewaren waardoor Vak I helemaal vol kan.

NAC - Heerenveen (8 augustus) en NAC - ADO Den Haag (15 augustus) zijn de testwedstrijden in het Rat Verlegh Stadion. Een tijdslot is er niet, omdat het niet de voorkeur geniet van de club.