'Ongeslagen' hekkensluiter NAC zoekt houvast voor duel in Utrecht

Acht duels ongeslagen

De laatste acht keer dat NAC als hekkensluiter aan een speelronde begon, is het ongeslagen gebleven. Dat moet houvast bieden voor de ploeg van Mitchell van der Gaag. De laatste keer dat de Bredanaars in die situatie een uitglijder maakten, dateert nog van de vorige eeuw. In 1999 werd NAC gevloerd door latere kampioen Feyenoord. In het Rat Verlegh Stadion deed een doelpunt van Jon Dahl Tomasson de thuisploeg de das om (0-1). Later dat seizoen degradeerde NAC.