‘Ongelooflijk dat niemand binnen NAC een arm om Ezechiel Banzuzi heeft geslagen’

Video Haye noemt nederlaag typerend voor eerste seizoens­helft NAC: ‘Het zijn geen incidenten meer’

Met een gezicht op onweer stond Thom Haye de pers te woord na de ruime 4-1 nederlaag die hij met NAC leed op bezoek bij ADO Den Haag. Het goede gevoel van de bekerzege is weer volledig verdwenen. ,,We sluiten 'm af op een manier die typerend is voor wat we de eerste seizoenshelft hebben laten zien.”

18 december