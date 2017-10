'Ongelooflijk dat die bal er niet inging. Ongelooflijk niet alleen die kans'

BREDA - Mounir El Allouchi kan met er met zijn verstand nog altijd niet bij. ,,Hoe die bal er nog uit kwam. Via de lat, dan de paal en toen ging de rebound van Gio (Korte, red.) ook nog eens op de paal. Ongelooflijk", verzuchtte de Roosendaler toen hij gisteravond laat nog eens terugdacht aan dé kans, die in het begin van de eerste helft de wedstrijd van NAC zo anders had doen kunnen verlopen.

Volgens EL Allouchi, die volgens trainer Stijn Vreven een prima partij speelde op het middenveld, viel NAC gisteren weinig te verwijten. ,,Op die kansen na dan. Ook in de tweede helft gaven we de wedstrijd zeker niet uit handen. We gaven de tegenstander misschien iets meer ruimte dan voor rust, maar dat was niet erg. Soms zijn er nu eenmaal fases dat je wat inzakt. En je kunt nu eenmaal niet 90 minuten lang hoog druk zetten of de tegenstander vastzetten. Dat tegendoelpunt had er ook niet mee te maken dat we het weggaven. In principe was er ook na rust niks aan de hand."